Пейя одержал 350-ю победу в парном разряде на турнирах ATP

Австрийский теннисист Александр Пейя одержал 350-ю победу в парном разряде в матчах ATP. На турнире в Мадриде 37-летний Пейя вместе с Николой Мектичем обыграл Кевина Андерсона и Макса Мирного со счётом 6:4, 3:6, 10:4.

За свою продолжительную карьеру Пейя выиграл 16 титулов в парном разряде. Недостигнутой целью австрийца пока является выигрыш турнира «Большого шлема». В 2013 году он вместе с Бруно Соарешем дошёл до финала открытого чемпионата США по теннису, но тогда теннисисты уступили.

Также Пейя дважды доходил до полуфинала «Ролан Гаррос» и однажды – до полуфинала Уимблдона. В нынешнем сезоне Пейя и Мектич выиграли турнир в Марракеше. В следующем раунде в Мадриде они сыграют с Хенри Континеном и Джоном Пирсом.