Хасе одержал 200-ю победу в карьере в ATP-туре

Голландский теннисист Робин Хасе, в двух партиях обыгравший представителя Южной Кореи Чхун Хёна в матче первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания) со счётом 6:2, 6:0, одержал 200-ю победу в карьере в ATP-туре, сообщает официальный сайт ATP.

За выход в третий круг соревнований Хасе поспорит с представителем Бельгии Давидом Гоффеном, посеянным на турнире в Мадриде под восьмым номером.

За свою карьеру Робин выиграл два турнира ATP в одиночном разряде — в Кицбюэле в 2011 и 2012 годах.

Чхун Хён взял всего два гейма в матче с Хасе на старте турнира в Мадриде