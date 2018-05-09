Раонич: Шаповалов способен на удивительные вещи на корте

Канадский теннисист Милош Раонич поделился ожиданиями от матча третьего круга турнира в Мадриде (Испания) со своим соотечественником Денисом Шаповаловым.

«Я считаю, что Денис – удивительно талантливый, очень взрывной игрок. Он способен делать удивительные вещи на корте. С прошлого года с розыгрыша турнира в Монреале он играет очень хорошо, у него были яркие победы. Уверен, что меня ждёт тяжёлый матч.

Мне нужно сыграть очень хорошо, чтобы победить. Я знал о Шаповалове, ещё когда ему было 15-16 лет. Я рад, что в топ-100 рейтинга ATP оказалось несколько канадцев», — цитирует Раонича Tennis World Tour.