Раонич: я доволен тем, что хорошо подавал и реализовывал свои шансы

Канадец Милош Раонич прокомментировал свою победу во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания) над болгарином Григором Димитровым со счётом 7:5, 3:6, 6:3.

«Я сыграл хорошо, создавал много возможностей и немало из них реализовал. В целом я остался доволен уровнем своей игры. Я стараюсь выходить вперёд, именно так я могу получить лучшие шансы на победу. Я доволен тем, что хорошо подавал и реализовывал свои шансы», — приводит слова Раонича официальный сайт тура.

В третьем круге Милош сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.