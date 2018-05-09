Шаповалов: победить Пэра мне помогли уроки Надаля

Канадский теннисист Денис Шаповалов после победы во втором круге над Бенуа Пэром (7:6, 4:6, 6:4) рассказал, как ему удалось улучшить свою игру в последние месяцы. По словам Шаповалова, он внимательно изучает игру испанца Рафаэля Надаля на грунте.

«Надаль доминирует на этом покрытии уже долгие годы. Просто удивительно, что он умеет делать на грунте. Я пытаюсь учиться у него, использую некоторые вещи, которые делает Надаль. Считаю, что наши стили игры похожи.

В этот раз мне пришлось чуть больше адаптироваться к покрытию, чем обычно. Но как только я привыкаю, мне становится комфортно.

Что касается победы над Пэром, то она была немного сумасшедшей. Бенуа в последние недели играет здорово. Играть против него крайне сложно, у нас были безумные розыгрыши, а матч получился интересным. Он наносил невероятные удары», — цитирует Шаповалова Metro.co.uk.

В следующем раунде турнира в Мадриде Шаповалов встретится со своим соотечественником Милошем Раоничем.