Вердаско: 500-я победа в карьере — это невероятный показатель

Фернандо Вердаско, ставший шестым испанцем в Открытой эре, выигравшим не менее 500 матчей в одиночном разряде на турнирах ATP, оценил своё достижение. Свою 500-ю победу он одержал над итальянцем Паоло Лоренци в стартовом раунде турнира в Мадриде — 7:5, 6:4.
«Это потрясающая победа. 500-я победа в карьере — это невероятный показатель. Я никогда о таком и не думал. Меня сейчас переполняют эмоции. Я просто счастлив», — приводит слова Вердаско официальный сайт тура.
Во втором круге Фернандо сыграет с аргентинцем Леонардо Майером.
Вердаско стал шестым испанцем, выигравшим не менее 500 матчей в ATP
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