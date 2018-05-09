Дель Потро: игра с Лайовичем будет сложной, как и все матчи на грунте для меня

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свою победу во втором круге «Мастерса» в Мадриде над боснийцем Дамиром Джумхуром со счётом 6:3, 6:3 и поделился ожиданиями от встречи с сербом Душаном Лайовичем.

«Я провёл отличный матч, и это придаст мне уверенности перед следующей игрой. Сегодня Лайович здорово сыграл с Гаске. Он очень мощно играет на грунте и демонстрирует умный теннис. Это будет непростой поединок, как и все матчи на грунте для меня. Я постараюсь сыграть лучше, чем сегодня. Мне нужно будет сохранять концентрацию и контролировать ход встречи», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.

Победы дель Потро и Раонича — в обзоре матчей турнира в Мадриде