Серена Уильямс снялась с турнира в Риме

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс приняла решение сняться с соревнований в Риме (Италия), которые пройдут с 12 по 20 мая.

Ранее уроженка Сагинау снялась с турнира в Мадриде (Испания).

«К сожалению, мы вынуждены объявить, что четырёхкратная победительница турнира в Риме Серена Уильямс снялась с соревнований. Мы с нетерпением ждём её следующего приезда, может, в 2019-м?» — сообщает «твиттер» турнира.

Уильямс-младшая не выходила на корт после поражения от японки Наоми Осаки на турнире в Майами в марте.

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