Вердаско: конкурировать с молодыми соперниками сложно, хочу играть ещё пару лет

Испанский теннисист Фернандо Вердаско одержал 500-ю победу на турнирах мирового тура ATP. Юбилейной стала победа в матче первого круга турнира в Мадриде над итальянцем Паоло Лоренци (7:5, 6:4). После юбилейной победы Вердаско поделился планами на будущее и рассказал, что обыгрывать молодых оппонентов возрастным игрокам становится нелегко.

«Сложно выбрать одну из моих побед, решить, какая из них была особенной. Безусловно, запомнилось, как я впервые выиграл турнир. Это случилось в Валенсии. Также отмечу победы на Открытом чемпионате Австралии 2009 года над Марреем и Цонгой. Здорово было выиграть чемпионский титул в Сан-Хосе, обыграв Роддика.

Запомнилась победа над Сёдерлингом на турнире в Барселоне в 2010 году. В этот список включу и свою первую победу на турнире в Мадриде в 2004 году над Бьоркманом.

Сейчас мне 34 года, я конкурирую с игроками, которым 21, 22, 23. Эти ребята намного младше, чем я. Они не пробежали столько километров, сколько я. Мне остаётся лишь усердно работать, сохранять мотивацию и верить, что я могу победить их.

Каждый из нас сталкивается со сложностями. Профессиональный теннис – тяжёлая работа. Иногда тебе хочется пойти с друзьями на пляж и отдохнуть. Но если я не играю хотя бы неделю, уже начинаю скучать, стремлюсь быстрее вернуться на корт. Надеюсь, что я смогу выступать ещё несколько лет», — цитирует Вердаско ATP World Tour.

Действующие игроки с 500 и более побед

1. Роджер Федерер (Швейцария) – 1149

2. Рафаэль Надаль (Испания) – 889

3. Новак Джокович (Сербия) – 789

4. Давид Феррер (Испания) – 724

5. Энди Маррей (Великобритания) – 655

6. Томаш Бердых (Чехия) – 626

7. Томми Робредо (Испания) – 533

8. Ришар Гаске (Франция) – 501

9. Фернандо Вердаско (Испания) – 500.