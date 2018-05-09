Янкович: в ближайшее время решу, завершить карьеру или продолжить играть

Бывшая первая ракетка мира, сербская теннисистка Елена Янкович задумывается о завершении карьеры. Спортсменка сообщила, что в ближайшее время примет окончательное решение, а также рассказала о дальнейших планах.

«В ближайшее время я решу, стоит продолжать выступать или нет. Я интересуюсь многими вещами, которые не связаны с теннисом. Думаю, что смогу успешно заниматься бизнесом. Теннис дал мне множество возможностей, позволил самореализоваться, сделал меня счастливой.

Да, были взлёты и падения, победы и поражения. Если я анализирую всё, то прихожу к выводу, что у меня была успешная карьера. Я реализовала мечту любого спортсмена: стала чемпионкой, была первой теннисисткой в мире, которая на протяжении четырёх лет находилась на вершине. Но, конечно, были и сложные моменты.

Я была слишком занята и не понимала, каких высот добилась. Всё моё окружение было так радо результатам, а я лишь думала, как оставаться на первом месте», — цитирует Янкович Kurir.