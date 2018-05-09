Суарес-Наварро: туристам в Испании нужно обязательно побывать в трёх городах

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро рассказала о своих любимых местах в Испании. Спортсменка назвала города, которые обязательно должны посетить гости страны.

«В Испании очень много великолепных мест. Если бы меня попросили порекомендовать три города помимо моего родного Гран-Канария, то я бы назвала Севилью, Мадрид и Барселону. Все они очень разные, но в каждом из городов можно здорово провести время.

В Севилье находится много отличных ресторанов, там живут приятные люди, в городе прекрасная архитектура. Я всегда с удовольствием приезжаю туда. Довольно долго я жила в Барселоне, этот город стал для меня вторым домом. Там всегда найдётся что-нибудь по душе, город постоянно живёт. В Барселоне богатая культурная жизнь, есть горы и море. Это очень пёстрый город. Я также люблю Мадрид, это настоящая столица со всеми типичными особенностями. Во время каждого моего приезда я вижу, что город становится всё лучше. Там всегда царит отличная атмосфера.

Если говорить о других местах, то мне нравится Гранада и Ла Аламбра. Также рекомендую посетить Гран-Канарию, чтобы побывать на местных карнавалах. Вы не пожалеете, там всегда весело, бывает особая атмосфера праздника», — цитирует Суарес-Наварро пресс-служба WTA.