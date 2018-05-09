На Уимблдоне будут организованы трансляции в разрешении 4K

В этом году на Уимблдоне будет организован показ всех матчей. Трансляции будут вестись со всех 18 кортов в разрешении 4К. На всех кортах установят многочисленные камеры для более качественных трансляций, сообщает Tennis World USA.

На центральном корте установят камеру на сетке (net-cam). Во время трансляций с остальных кортов будут работать комментаторы. Также организаторы намереваются показывать тренировки спортсменов в комплексе в парке Аоранги.

В этом году трансляции будут вестись на 200 государств. Уимблдон будет проходить со 2 по 15 июля 2018 года.