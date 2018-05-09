Халеп стала первой четвертьфиналисткой турнира в Мадриде

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову (Q) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Первая ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в полуфинал соревнований в столице Испании действующая чемпионка поспорит с победительницей матча Слоан Стивенс (США, 9) — Каролина Плишкова (Чехия, 6).



Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.