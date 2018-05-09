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Гоффен победил Хасе и может сыграть с Джоковичем на турнире в Мадриде

Гоффен победил Хасе и может сыграть с Джоковичем на турнире в Мадриде
Теннис / ATP

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (8) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Уроженец Рокура 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Робина 3 эйса и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Гоффен поспорит с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания) — Новак Джокович (Сербия, 10).

Мадрид (м) 2018. 2-й круг
09 мая 2018 года, среда. 13:12 МСК
Давид
Гоффен
Робин
Хасе
7:5 6:3
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