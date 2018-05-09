Нисикори: Джокович очень хорошо играл, ему по силам вернуться в топ-10

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал поражение в первом круге турнира в Мадриде от серба Новака Джоковича (5:7, 4:6). Японец признался, что мог выступить лучше.

«Я был готов к непростой жеребьёвке, ведь в этом году я не был сеяным. Я знал, что в последние недели Джокович играл неудачно. Но я уверен, что он ещё вернётся в топ-10. Думаю, Джокович начал играть лучше после первого сета, когда я проиграл несколько важных очков. Я мог бы сыграть лучше, но отмечу Джоковича, он провёл очень хороший матч», — цитирует Нисикори пресс-служба ATP.

Во втором круге в Мадриде Джокович сыграет с британцем Кайлом Эдмундом. Матч начнётся 9 мая в 15:00 по московскому времени.