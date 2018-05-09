Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина, посеянные на турнире в Мадриде (Испания) в парном разряде под первым номером, вышли в четвертьфинал, обыграв австралийку Дарью Гаврилову и представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Россиянки совершили 7 двойных ошибок и реализовали 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Испании олимпийские чемпионки 2016 года поспорят с представительницей Польши Алицией Росольской и американкой Эбигейл Спирс.