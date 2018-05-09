Мертенс перед турниром в Мадриде попала в больницу

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс призналась, что перед турниром в Мадриде, где она во втором круге уступила румынке Симоне Халеп (0:6, 3:6), спортсменка попала в больницу.

«Мне стало плохо в четверг вечером. Я чувствовала себя неважно, но продолжала вести обычный образ жизни. Я проснулась в пятницу, мне снова было плохо. В итоге я поела только рис и суп, так и не смогла набраться энергии. В субботу мне удалось хорошо сыграть, но проблемы не прошли. Я проснулась с головной болью и жаром, не знала, стоило играть или нет, но вышла на корт и полностью выложилась.

После этого мы поехали в Мадрид, я не могла уснуть до трёх утра, было плохо. Я не была полностью готова, поехала в больницу, мне сказали, что у меня инфекция, подробностей пока не знаю», — цитирует Мертенс DHnet.

В начале мая Мертенс выиграла турнир в Рабате (Марокко), победив в финале хорватку Айлу Томлянович со счётом 6:2, 7:6 (6:4).