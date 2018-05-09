Мойя: матч Надаля с Монфисом будет ровным

Бывший испанский теннисист Карлос Мойя поделился ожиданиями от стартового матча своего соотечественника Рафаэля Надаля на турнире в Мадриде. Первым соперником первой ракетки мира будет француз Гаэль Монфис.

«Думаю, матч будет довольно равным. Первые матчи на турнирах всегда бывают сложными, а Монфис – опытный игрок. Рафа упорно готовится, тренируется и хочет успешно выступать в Мадриде. Надеюсь, что он удачно стартует.

В чём главные преимущества Надаля? Я бы отметил его профессионализм и ментальность победителя. На корте он ведёт себя просто невероятно, без борьбы не отдаёт ни одного очка! Он всегда сохраняет надежду, никогда не показывает, что расстроен. И это меня не удивляет, учитывая, что я его давно знаю.

Вот почему он так хорош. Ему даже не надо участвовать в большом количестве турниров, если он хорошо тренируется. Главное – оставаться здоровым и уверенным в себе. В 20 лет тебе постоянно нужна игровая практика, в 31 год на первый план выходят другие вещи», — цитирует Мойю Tennis World USA.