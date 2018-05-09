Мертенс: ещё не решила, смогу сыграть в Риме или нет

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс призналась, что её участие в турнире в Риме (Италия) находится под вопросом. Спортсменка после победы на турнире в Рабате (Марокко) подхватила инфекцию и оказалась в больнице.

«Я пока не знаю, в каком состоянии буду перед турниром в Риме. Посмотрим до конца недели. Надеюсь, мне станет лучше в субботу-воскресенье», — цитирует Мертенс DHnet.

На турнире в Мадриде Мертенс дошла до второго круга. Там она уступила действующей чемпионке Симоне Халеп со счётом 0:6, 3:6. Бельгийская теннисистка сообщила, что не смогла подготовиться из-за плохого самочувствия. У Мертенс была диагностирована инфекция, но подробностей, связанных с болезнью, спортсменка не сообщила.