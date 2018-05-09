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Возняцки взяла всего 4 гейма в матче с Бертенс в 3-м круге турнира в Мадриде

Возняцки взяла всего 4 гейма в матче с Бертенс в 3-м круге турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки (2) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде (Испания), в двух партиях проиграв представительнице Нидерландов Кики Бертенс со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час. Вторая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал Бертенс поспорит с победительницей матча Мария Шарапова (Россия) — Кристина Младенович (Франция).

Мадрид (ж) 2018. 3-й круг
09 мая 2018 года, среда. 15:10 МСК
Кики
Бертенс
Каролина
Возняцки
6:2 6:2
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