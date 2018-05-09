Возняцки взяла всего 4 гейма в матче с Бертенс в 3-м круге турнира в Мадриде

Датская теннисистка Каролина Возняцки (2) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде (Испания), в двух партиях проиграв представительнице Нидерландов Кики Бертенс со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час. Вторая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в полуфинал Бертенс поспорит с победительницей матча Мария Шарапова (Россия) — Кристина Младенович (Франция).
Возняцки стала обладательницей рыцарского ордена
Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде
Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.