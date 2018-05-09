Кар. Плишкова и Цибулкова сыграют на турнире в Бирмингеме

Чешка Каролина Плишкова и представительница Словакии Доминика Цибулкова вошли в состав участниц турнира в Бирмингеме, который пройдёт с 16 по 24 июня 2018 года, сообщает официальный сайт WTA.

Ранее стало известно, что в Бирмингеме сыграют чешка Петра Квитова, испанка Гарбинье Мугуруса, японка Наоми Осака, британка Йоханна Конта, австралийка Эшли Барти, американка Мэдисон Кис и россиянка Мария Шарапова.

«Тот факт, что так много игроков мирового класса хотят сыграть на турнире в Бирмингеме, — это признание репутации и престижности наших соревнований. Наши травяные корты — мирового уровня. Инфраструктура улучшается с каждым годом. Игроки знают, что для победы потребуется пройти через невероятно сложную турнирную сетку», — сказал директор турнира Патрик Хьюзман.