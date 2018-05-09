Квитова: на моей игре сказываются психологические проблемы

Чешская теннисистка Петра Квитова после победы над пуэрториканкой Моникой Пуиг во втором круге турнира в Мадриде (6:3, 7:6) призналась, что иногда испытывает проблемы с настроем на игры.

«Я пытаюсь не думать о неудачах, пытаюсь переключиться, но сделать это непросто. Да, я много тренируюсь, борюсь во время матчей. Не думаю, что я играла плохо, когда проигрывала. Но если я не выигрываю, это бьёт по уверенности и настрою. Думаю, что с каждой победой мне становится всё легче.

Этот год складывается непросто, было много взлётов и падений. В Австралии я была подавлена, в США тоже. Мне никак не удаётся играть стабильно, провожу месяц успешно, а потом другой неудачно», — цитирует Квитову Tennis World USA.

В третьем круге турнира в Мадриде Квитова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.