Халеп останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Мадриде

Румынская теннисистка Симона Халеп, обыгравшая в третьем круге турнира в Мадриде (Испания) представительницу Чехии Кристину Плишкову (Q) со счётом 6:1, 6:4, останется первой ракеткой мира по итогам этих соревнований. Это стало известно после того, как датчанка Каролина Возняцки, занимающая вторую позицию в рейтинге, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв голландке Кики Бертенс — 2:6, 2:6.

За выход в полуфинал соревнований в столице Испании действующая чемпионка поспорит с победительницей матча Слоан Стивенс (США, 9) — Каролина Плишкова (Чехия, 6).

Халеп стала первой четвертьфиналисткой турнира в Мадриде

Возняцки взяла всего 4 гейма в матче с Бертенс в 3-м круге турнира в Мадриде