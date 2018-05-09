Т. Надаль: Рафа может остаться на первом месте рейтинга до конца года

Дядя и бывший тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля Тони прокомментировал слова племянника. Ранее теннисист заявил, что вряд ли сумеет удержаться на первом месте рейтинга ATP до конца года.

«Надаль может остаться на первом месте. В Австралию он приехал фактически без игровой практики. И там он хорошо играл до своей травмы.

Что касается борьбы за первое место, то надо ещё посмотреть на соперников Рафы: Федерера, Зверева, Джоковича. В настоящее время они не представляют угрозы для Рафаэля», — цитирует Тони Надаля AS.