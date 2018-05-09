Гарсия обыграла Гёргес и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Французская теннисистка Каролин Гарсия вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. В третьем круге 7-я ракетка соревнований обыграла немку Юлию Гёргес (11) со счётом 6:2, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. На счету Гарсии 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта. У Гёргес 8 подач навылет, 5 ошибок на подаче и 2 упущенных брейка.



За выход в полуфинал Гарсия, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, поспорит с победительницей матча Бернарда Пера (США, Q) – Карла Суарес-Наварро (Испания).