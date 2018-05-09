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Кар. Плишкова вышла в четвертьфинал в Мадриде, где сыграет с Халеп

Кар. Плишкова вышла в четвертьфинал в Мадриде, где сыграет с Халеп
Теннис / WTA

Чешка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал турнира категории Premier Mandatory, который проходит на грунтовых кортах Мадрида. В третьем круге 6-я ракетка соревнований обыграла американку Слоан Стивенс (9) со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут. Плишкова выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Стивенс 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Плишкова встретится с румынкой Симоной Халеп, посеянной под первым номером. Уроженка Констанцы является действующей победительницей турнира.

Мадрид (ж) 2018. 3-й круг
09 мая 2018 года, среда. 16:00 МСК
Слоан
Стивенс
Каролина
Плишкова
2:6 3:6
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