Кар. Плишкова вышла в четвертьфинал в Мадриде, где сыграет с Халеп

Чешка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал турнира категории Premier Mandatory, который проходит на грунтовых кортах Мадрида. В третьем круге 6-я ракетка соревнований обыграла американку Слоан Стивенс (9) со счётом 6:2, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут. Плишкова выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Стивенс 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт.



В четвертьфинале Плишкова встретится с румынкой Симоной Халеп, посеянной под первым номером. Уроженка Констанцы является действующей победительницей турнира.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.