Суарес-Наварро вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Испанка Карла Суарес-Наварро пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. В третьем круге она обыграла американку Бернарду Перу (Q) со счётом 2:6, 6:2, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. Испанка выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету американки 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 10 упущенных брейков.



В четвертьфинале соревнований Суарес-Наварро, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, встретится с француженкой Каролин Гарсией (7), ранее обыгравшей немку Юлию Гёргес.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.