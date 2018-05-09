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Надаль не испытал проблем с Монфисом и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Надаль не испытал проблем с Монфисом и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл француза Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Лидер посева добился победы со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Уроженец Манакора выполнил 1 подачу навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта. У Монфиса 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 упущенных брейка.

За выход в четвертьфинал Надаль, являющийся действующим победителем турнира, поспорит либо с испанцем Фелисьяно Лопесом, либо с аргентинцем Диего Шварцманом (13).

Мадрид (м) 2018. 2-й круг
09 мая 2018 года, среда. 17:25 МСК
Рафаэль
Надаль
Гаэль
Монфис
6:3 6:1
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