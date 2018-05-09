Надаль не испытал проблем с Монфисом и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл француза Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Лидер посева добился победы со счётом 6:3, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Уроженец Манакора выполнил 1 подачу навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта. У Монфиса 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 упущенных брейка.



За выход в четвертьфинал Надаль, являющийся действующим победителем турнира, поспорит либо с испанцем Фелисьяно Лопесом, либо с аргентинцем Диего Шварцманом (13).

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.