Джокович: я огорчён поражением на ранней стадии, но это не конец света

Серб Новак Джокович (10) прокомментировал поражение от британца Кайла Эдмунда со счётом 3:6, 6:2, 3:6 во втором круге турнира в Мадриде.



«Конечно, я расстроен, что потерпел поражение. Впрочем, стоит отметить, что мне удалось добиться прогресса с точки зрения уровня собственной игры. Есть очевидные аспекты, которые складываются для меня не лучшим образом. Нужно продолжать работать. Надеюсь, что смогу улучшить свой теннис по ходу каждого проведённого матча. Очень важно делать шаг вперёд на крупных турнирах в противостоянии с качественными противниками.



Повторюсь, я разочарован вылетом с турнира на такой ранней стадии. Впрочем, это не конец света. Я намерен продолжать выходить на корт, поскольку люблю теннис. Никто не заставляет меня играть, я делаю это по своей инициативе», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.