Бертенс: матч с Возняцки — один из лучших в моей карьере

Голландка Кики Бертенс прокомментировала победу над датчанкой Каролиной Возняцки (2) со счётом 6:2, 6:2 в третьем круге турнира в Мадриде.



«Это был отличный матч, один из лучших в моей карьере. Каждый поединок, который я провела в Мадриде, сложился весьма неплохо. Я сохраняла спокойствие и наносила разящие удары. Когда мне по силам направлять почти все мячи в незащищённые участки корта, то всё складывается идеально», — цитирует Бертенс WTA Insider.



За выход в полуфинал Бертенс поспорит с победительницей матча Мария Шарапова (Россия) — Кристина Младенович (Франция).

Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Младенович в Мадриде

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