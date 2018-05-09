Халеп: Кристина Плишкова сильно прибавила, год назад это была другая теннисистка

Румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы над чешкой Кристиной Плишковой со счётом 6:1, 6:4 в третьем круге турнира в Мадриде.

«Во втором сете соперница начала играть гораздо лучше, её подача была практически идеальной, поэтому у меня оставалось мало шансов на приёме. В свою очередь, я тоже вводила мяч в игру хорошо. Думаю, это был отличный матч, сложнейший для меня на этом турнире.

Кристина сильно прибавила за этот год. В прошлом году мы играли вместе здесь, и это была другая теннисистка. Я очень рада, что выиграла в двух сетах. Всегда трудно играть против сестёр Плишковых из-за мощных подач. Они обе способны бить по мячу с невероятной силой, так что это очень важная победа для меня", — приводит слова Халеп официальный сайт WТА.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.