Квитова одержала волевую победу над Контавейт в 3-м круге турнира в Мадриде

Чешская теннисистка Петра Квитова (10) пробилась в четвертьфинал турнира категории Premier Mandatory в Мадриде, обыграв эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.



Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. Квитова выполнила 7 подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Контавейт 7 эйсов, 5 ошибок на подаче и 9 упущенных брейков.



За выход в полуфинал Квитова, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, поспорит либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (3), либо с россиянкой Дарьей Касаткиной (14).