Шварцман обыграл Лопеса и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Аргентинец Диего Шварцман вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде. 13-я ракетка соревнований обыграл испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 7:5, 2:6, 6:2.



Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут. Уроженец Буэнос-Айреса выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. У Лопеса, занимающего 30-ю строчку в мировом рейтинге, 10 подач навылет, 4 двойные ошибки и 9 упущенных брейков.



Следующим соперником Шварцмана будет американец Джон Иснер, посеянный под седьмым номером. Ранее уроженец Гринсборо одолел соотечественника – Райана Харрисона.