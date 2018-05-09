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Шварцман обыграл Лопеса и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Шварцман обыграл Лопеса и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP

Аргентинец Диего Шварцман вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде. 13-я ракетка соревнований обыграл испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 7:5, 2:6, 6:2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут. Уроженец Буэнос-Айреса выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. У Лопеса, занимающего 30-ю строчку в мировом рейтинге, 10 подач навылет, 4 двойные ошибки и 9 упущенных брейков.

Следующим соперником Шварцмана будет американец Джон Иснер, посеянный под седьмым номером. Ранее уроженец Гринсборо одолел соотечественника – Райана Харрисона.

Мадрид (м) 2018. 2-й круг
09 мая 2018 года, среда. 17:30 МСК
Фелисьяно
Лопес
Диего
Шварцман
5:7 6:2 2:6
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