Л. Майер разгромил Вердаско во втором круге турнира в Мадриде

Аргентинский теннисист Леонардо Майер обеспечил себе место в третьем круге турнира в Мадриде, обыграв испанского спортсмена Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:1.



Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. 45-я ракетка мира выполнил 3 подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Вердаско 3 эйса, 2 ошибки на подаче и 3 упущенных брейка.



За выход в четвертьфинал Майер поспорит с победителем матча Евгений Донской (Россия, Q) – Александр Зверев (Германия, 2), который состоится позже.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.