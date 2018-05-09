Надаль — журналисту: вы нашли новую статистику, я проиграл

Испанец Рафаэль Надаль во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде переиграл француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:1. 31-летний уроженец Манакора продлил беспроигрышную серию на грунте до 48 партий и уже в следующем поединке может превзойти достижение американца Джона Макинроя, выигравшего 49 партий кряду на ковре. В третьем круге Надаль встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.
«Вы нашли новую статистику, я проиграл. С каждым разом это всё менее значимые показатели», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.
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