Джокович впервые за 11 лет покинет топ-15 рейтинга АТР

Серб Новак Джокович в обновлённом рейтинге АТР от 14 мая не поднимется выше 18-й позиции. Это стало известно после поражения 30-летнего белградца от британца Кайла Эдмунда со счётом 3:6, 6:2, 3:6 во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде. Таким образом, Джокович покинет топ-15 мужской табели о рангах впервые с января 2007 года.

Отметим, что в ближайшее время Новаку предстоит защищать большое количество очков: 600 – за финал в Риме, 360 – за четвертьфинал на «Ролан Гаррос» и 250 – за титул в Истбурне.