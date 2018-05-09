Эдмунд: Джокович — легенда тенниса, приятно обыгрывать соперника такого калибра

Британский теннисист Кайл Эдмунд поделился эмоциями после того, как обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:3, 2:6, 6:3 во втором круге «Мастерса» в Мадриде.



«Не забуду эту победу. Джокович – легенда, один из лучших игроков в истории тенниса. Приятно обыграть соперника такого калибра. Я доволен собственной игрой. Победа над таким соперником придаёт уверенности и заряжает дополнительными силами. В первой партии я сумел дважды взять чужую подачу, но Новак ответил примерно тем же во втором сете. Я осознавал значимость стартовых геймов третьей партии. Здорово, что мне удалось прибрать инициативу», — цитирует британского спортсмена официальный сайт ATP.



За выход в четвертьфинал Эдмунд поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (8).

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