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Кар. Плишкова: матч со Стивенс сложился несколько проще, чем ожидалось

Кар. Плишкова: матч со Стивенс сложился несколько проще, чем ожидалось
Теннис / WTA

Чешка Каролина Плишкова (6) прокомментировала победу над американкой Слоан Стивенс (9) со счётом 6:2, 6:3 в третьем круге турнира в Мадриде. В четвертьфинале Плишкова встретится с румынкой Симоной Халеп, посеянной под первым номером. Уроженка Констанцы является действующей победительницей турнира, в третьем круге она обыграла Кристину Плишкову.

«Я была готова к тяжёлой баталии, но всё сложилось несколько проще. Сегодняшняя игра напомнила мне первый сет поединка с Викторией Азаренко, который был во втором круге. Я чувствую себя превосходно, всё работает хорошо.

Я не лучшим образом провожу матчи с Халеп. Впрочем, сегодня у моей сестры были определённые возможности для того, чтобы внести коренной перелом. Думаю, что в поединке с румынкой я буду действовать более уверенно, чем Кристина», — цитирует Плишкову пресс-служба WTA.

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