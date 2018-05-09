Надаль: доволен, что сумел вернуться на высокий уровень после травмы

Испанец Рафаэль Надаль (1) остался доволен своими действиями в поединке второго круга «Мастерса» в Мадриде. Первая ракетка мира добился победы над французом Гаэлем Монфисом со счётом 6:3, 6:1.



«Я сделал многое с тех пор, как вернулся после травмы. Мне удаётся действовать в интенсивном ключе и сохранять концентрацию в течение каждого поединка. Мой бэкхенд работает здорово. Больше всего доволен, что сумел вернуться на высокий уровень после травмы. Это позволяет мне выходить на корт с уверенностью и осознанием, что я способен добиваться успеха в сложных матчах. Такие детали имеют немаловажное значение, особенно в ходе игры на грунтовом покрытии», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.



За выход в четвертьфинал Надаль, являющийся действующим победителем турнира, поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом (13).

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.