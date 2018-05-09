Чорич позволил Штруффу взять всего два гейма во втором круге в Мадриде

Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде, обыграв представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:0, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. 35-я ракетка мира выполнил 7 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17. На счету немца 3 эйса, 2 ошибки на подаче и 2 упущенных брейка.



В третьем круге хорватский спортсмен встретится с победителем поединка Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) – Доминик Тим (Австрия, 5).