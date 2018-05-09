Надаль: произошедшее неделю или две назад не имеет значения

Испанец Рафаэль Надаль сказал, что не концентрируется на победной серии, достигшей после выигранного матча второго круга турнира в Мадриде 13 побед кряду и 20 побед на грунте.

«Процесс очень простой: я каждый день анализирую происходящее и стараюсь исправить ошибки. Мы с моей командой никогда не перестаём совершенствоваться. Каждый новый день отличается от предыдущего. То, что произошло неделю или две назад, не имеет значения.

Сегодня думаю о сегодняшнем матче, а завтра начинаю думать о следующем. Всегда есть что улучшать, и я выхожу на корт, чтобы сыграть лучше", — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.