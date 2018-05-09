Гарсия: в матче с Гёргес сыграла агрессивно, и эта тактика оправдала себя

Французская теннисистка Каролин Гарсия (7) прокомментировала победу над немкой Юлией Гёргес (11) в третьем круге турнира в Мадриде.



«В этом сезоне Гёргес играет достаточно стабильно. Немка действует в агрессивном ключе за счёт подачи и форхенда. Гёргес — опасный соперник, поэтому мне нужно было играть стабильно с начала и до конца. Я всегда шла на обострение, и эта тактика оказалась весьма эффективной», — приводит слова Гарсии официальный сайт WTA.



За выход в полуфинал Гарсия поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро.