Гарсия: в матче с Гёргес сыграла агрессивно, и эта тактика оправдала себя

Французская теннисистка Каролин Гарсия (7) прокомментировала победу над немкой Юлией Гёргес (11) в третьем круге турнира в Мадриде.
«В этом сезоне Гёргес играет достаточно стабильно. Немка действует в агрессивном ключе за счёт подачи и форхенда. Гёргес — опасный соперник, поэтому мне нужно было играть стабильно с начала и до конца. Я всегда шла на обострение, и эта тактика оказалась весьма эффективной», — приводит слова Гарсии официальный сайт WTA.
За выход в полуфинал Гарсия поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро.
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