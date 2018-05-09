Шарапова впервые за 3 года вышла в 1/4 финала турнира Premier Mandatory

Россиянка Мария Шарапова в третьем круге турнира в Мадриде переиграла француженку Кристину Младенович со счётом 6:3, 6:4. Пятикратная победительница соревнований серии «Большого шлема» дошла до четвертьфинала турнира категории Premier Mandatory впервые с 2015 года, когда в полуфинале состязаний в столице Испании она уступила своей соотечественнице Светлане Кузнецовой.
Следующей соперницей Шараповой в Мадриде станет голландка Кики Бертенс, переигравшая датчанку Каролину Возняцки со счётом 6:2, 6:2.
За «врунью» пока не ответила. Новый шанс Шараповой поквитаться с Младенович
Шарапова в Мадриде жаждет реванша в матче с Младенович, Лео Азаренко в восторге от Европы, Дарье Касаткиной подарили большой теннисный торт.