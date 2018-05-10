Джокович: Эдмунд был лучше меня в решающие моменты поединка

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от британца Кайла Эдмунда со счётом 3:6, 6:2, 3:6 во втором круге турнира в Мадриде.



«Кайл был лучше в решающие моменты поединка, в то время как мне не хватило удачи. При счёте 3:4 в третьем сете британец попадал в линию, а в следующем гейме он подавал новыми мячами и сделал это великолепно. Я был близок к успеху, но это теннис. Эдмунд улучшил собственный арсенал, особенно это касается бэкхенда. Можно сказать, что Кайл провёл лучший поединок в своей жизни», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

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