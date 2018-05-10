Шарапова: мне нравится новое, а Хогстедт очень хорош в этом

Россиянка Мария Шарапова рассказала о возобновлении сотрудничества со шведским тренером Томасом Хогстедтом, а также поделилась ожиданиями от четвертьфинала турнира в Мадриде с голландкой Кики Бертенс.

«Я никогда не уклонялась от работы, но часто бываю нетерпеливой. Мне нравится новое и свежие перспективы. Думаю, Томас очень хорош в этом аспекте.

Я почти ничего не знаю о Бертенс. Перед матчем посмотрю видео её игры здесь и, возможно, на прошлых турнирах. Она очень стабильная теннисистка, и в этом отчасти причина её успеха. Кроме того, она любит грунт. Это будет отличный вызов", — приводит слова Шараповой официальный сайт WТА.

Шарапова и Касаткина в двух шагах от российского финала в Мадриде Шарапова в Мадриде взяла реванш у Младенович, Касаткина одолела Мугурусу, Плишкова не нашла цензурных слов, чтобы описать свою сетку.