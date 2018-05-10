В 16:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Мадриде (Испания), в котором сыграют россиянка Мария Шарапова и голландка Кики Бертенс. Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Бертенс в Мадриде.



Победительница этого поединка за выход в финал соревнований в Мадриде поспорит либо с француженкой Каролин Гарсией (7), либо с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро.

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