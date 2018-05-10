Российская теннисистка Ксения Лыкина вышла в четвертьфинал турнира ITF в Фукуоке (Япония) с призовым фондом $ 60 тыc., обыграв представительницу Австралии Оливию Тжандрамулию (Q) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Россиянка трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в Фукуоке Лыкина поспорит с представительницей Великобритании Кэти Данн.
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