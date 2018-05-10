Шарапова: конечно, я хочу быть сеяной на турнирах «Большого шлема»

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что ей важно оказаться в посеве на предстоящем Открытом чемпионате Франции, и сообщила, что сейчас получает большое удовольствие от тренировок с Томасом Хогстедтом.

«Я не боюсь думать о попадании в посев на „Ролан Гаррос“. Я не из тех, кто не смотрит в турнирные сетки или не хочет знать, с кем предстоит играть. Это никогда не было проблемой для меня. В любом случае тебе придётся с кем-то играть.

Конечно, будет здорово, если мне удастся попасть в посев. Я хочу оказаться в этом положении. Победы в матчах приведут меня к этой цели. Но пока это лишь четвертьфинал турнира в Мадриде. Я хочу повышать уровень своей игры, продолжать играть и занимать более высокие позиции. Конечно, я хочу быть сеяной на турнирах «Большого шлема».

Я остаюсь реалисткой и понимаю, что нужно время для перемен, адаптации к ним и к тому, над чем ты работаешь в команде.

Мне нравится то, что я делаю на тренировках. Это связано с тем, что я работаю с кем-то знакомым, кто хорошо понимает меня, кто тренировал моих соперниц. Мне это нравится. Думаю, если после стольких лет в туре находится человек, благодаря которому ты с радостью просыпаешься и идёшь на тренировку, то это прекрасно", — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

Шарапова и Касаткина в двух шагах от российского финала в Мадриде Шарапова в Мадриде взяла реванш у Младенович, Касаткина одолела Мугурусу, Плишкова не нашла цензурных слов, чтобы описать свою сетку.