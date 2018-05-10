Мугуруса: я хорошо себя чувствовала, просто Касаткина сегодня играла лучше

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала своё поражение от россиянки Дарьи Касаткиной в третьем круге турнира в Мадриде со счётом 2:6, 6:4, 3:6.
«Я очень расстроена, но по сравнению с другими сезонами могу быть довольна своим выступлением в Мадриде. У меня было ощущение, что я отдала все силы на корте. Я хорошо себя чувствовала, просто Касаткина сегодня играла лучше», — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.
За выход в полуфинал Касаткина поспорит с представительницей Чехии Петрой Квитовой.
Касаткина: я не думала о победе над Мугурусой в Дубае, это другая история
Шарапова и Касаткина в двух шагах от российского финала в Мадриде
Шарапова в Мадриде взяла реванш у Младенович, Касаткина одолела Мугурусу, Плишкова не нашла цензурных слов, чтобы описать свою сетку.