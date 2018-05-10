Мугуруса: я хорошо себя чувствовала, просто Касаткина сегодня играла лучше

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала своё поражение от россиянки Дарьи Касаткиной в третьем круге турнира в Мадриде со счётом 2:6, 6:4, 3:6.

«Я очень расстроена, но по сравнению с другими сезонами могу быть довольна своим выступлением в Мадриде. У меня было ощущение, что я отдала все силы на корте. Я хорошо себя чувствовала, просто Касаткина сегодня играла лучше», — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Касаткина поспорит с представительницей Чехии Петрой Квитовой.

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