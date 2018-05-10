С. Уильямс: дочь не выиграет Уимблдон через 15-20 лет, если я ещё буду в туре

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в новой серии документального фильма «Быть Сереной» рассказала, как впервые увидела дочь.

«Когда я впервые увидела Олимпию, она протягивала руки вверх и до сих пор делает это. Она всё время кричала. Когда мне её дали, я приложила её к груди, и она сразу же замолчала. Это был особенный момент. Впервые став мамой, ты ощущаешь новый вид любви. Думаешь о том, как защитить ребёнка.

Затем я помню, как пыталась встать и не могла дышать. Я просто не могла сделать глубокий вдох. Помню, как была в ванной со своей мамой и всё время плакала. Она плакала тоже и говорила: «Тебе нужно дышать», — а я не могла сделать вдох. Не знаю, как я буду рассказывать дочери о том, как она появилась на свет. Но самое удивительное то, что после всего безумия мы уже через неделю были дома. «Олимпия» означает сильная, и мы хотим, чтобы она была сильной ", — сказала Серена.

Её супруг Алексис Оганян спросил: «Что бы ты ответила человеку, который сказал, что эта маленькая девочка выиграет Уимблдон через 15-20 лет?». Серена пошутила: «Не выиграет, если я всё ещё буду в туре».

Серена Уильямс снялась с турнира в Риме

С. Уильямс: надеюсь, для другой 1-й ракетки мира, ставшей мамой, правила изменят